全米野球記者協会（BBWAA）の投票による野球殿堂入りが20日（日本時間21日）に発表され、アンドリュー・ジョーンズ氏（48）とカルロス・ベルトラン氏（48）の殿堂入りが決まった。一方で、レッドソックスなどで活躍したメジャー通算555発のマニー・ラミレス氏（53）は資格10年目でも得票率が75％に届かず、記者投票による殿堂入り資格を喪失した。米野球殿堂入りはBBWAAに所属する有資格記者の投票で75％以上の票が必要で、今