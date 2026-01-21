タレントで実業家の小森純（40）が20日までに、インスタグラムのストーリーズを更新。11歳の長男がサッカーの“聖地”へ2週間の遠征に行くことが決まり、エールを送った。小森は19日の投稿で「また新たな挑戦が決まった長男」とサッカーに励む長男について切り出し、挑戦の詳細は記さなかったが「合否を本人は大事にしてるけど、パパも私も気持ちで負けない事が1番!!楽しむ事が第一優先!!って考えてるから口出しは一切しない!!」と