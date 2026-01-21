UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は20日、リーグフェーズ第7節1日目を各地で開催した。開幕6連勝で首位を快走するアーセナル(イングランド)はFWガブリエル・ジェズスの2得点とFWビクトル・ギェケレシュの1得点でインテル(イタリア)から3-1の勝利。開幕7連勝を達成して、決勝Tストレートインを確定させた。欧州CL初出場のボデ・グリムト(ノルウェー)のホームに乗り込んだマンチェスター・シティ(イングランド)は、まさかの金