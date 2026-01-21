2015年にスキルス胃がんで夫・哲也さんを亡くした轟浩美さん。「家にいたいんじゃなくて、家族と過ごしたいということだったんだ」。病院で夫がぽつりと漏らした言葉が、轟浩美さんの心に深く残っているといいます。在宅ケアの限界に直面し、「家で看取る」という約束を手放したとき、逆説的にも夫婦の会話は増え、最期の3週間は「かけがえのない宝物」になったそうです。迷い、苦しみながらも夫婦で見つけた「本当に大切なこと」