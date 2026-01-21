【モデルプレス＝2026/01/21】モデルでクリエイティブディレクターの山賀琴子が1月19日、自身のInstagramを更新。愛車を公開した。【写真】元ミス青山グランプリ「大きくてかっこいい」話題の愛車公開◆山賀琴子、愛車公開山賀は「車を買ってから4年、最近よく車運転してる！やっと運転に慣れてきた！」とコメント。「＃CX5」とハッシュタグを添え、マツダの白いCX-5の愛車とともに撮影した写真を公開し、愛車で出かけた際の海の横