安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告の裁判員裁判が、２１日午後１時３０分から奈良地裁で開かれ、判決が言い渡される。この日は３１席の傍聴席に対して６８５人が並んだ。２２倍の傍聴券を求めに並んだ２０代の大阪府在住の男子大学生は「日本中をショックに陥れた事件。生い立ちの部分や宗教２世に絡んで、裁判所がどういう判断をするのか気になる」と話した。また、奈良県在住の４０代男性は前回の論