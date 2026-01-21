韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は20日、韓日首脳によるシャトル外交の一環として、高市早苗首相との次回の首脳会談を慶尚北道安東（キョンサンブクト・アンドン）で開催したいという意志を公に明らかにした。安東は李大統領の故郷だ。李大統領はこの日、青瓦台（チョンワデ、大統領府）で開かれた国務会議において、「シャトル外交の一環として、私の故郷である慶尚北道安東で（韓日首脳会談を）行いたいが、あちらには会議