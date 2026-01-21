栃木４区が地盤の自民党・佐藤勉元総務大臣が２０日、小山市で会見を開き、今回の衆議院選挙には出馬せず、引退することを正式に発表しました。 （佐藤勉氏） 「後進の育成や、自分も年をとる中で、この辺が限界かなという思いで引退を決めさせていただいた」 佐藤氏は７３歳。県議会議員を経て、１９９６年に衆議院栃木４区で初当選し、現在１０期目です。麻生内閣で２００９年に総務大臣を務めたほか、自民党国会対策委員長