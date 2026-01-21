栃木県警が去年１年間に把握した刑法犯の件数は、およそ１万２千７００件と前の年と比べて６００件ほど増加したことが分かりました。 栃木県警が去年１年間に把握した刑法犯の件数は１万２千７８１件で前の年と比べて６１８件、率にして５．１％増加しました。 このうち栃木県警が重点抑止犯罪として指定している８つの犯罪の総数は４千８８０件と前の年と比べて３８２件、率にして７．３％減少しました。 内訳をみますと金属盗