高市総理大臣が１月２３日の衆議院解散の意向を表明し、解散から投開票まで１６日間と戦後最も短い「超短期決戦」となる今回の衆議院選挙。 ２０日は新人の立候補表明が相次ぎました。 栃木５区からは、新人の寺田和史氏が国民民主党から出馬することを２０日、正式に表明しました。 東京都出身で、宇都宮市に住む寺田氏は４６歳。慶應義塾大学を中退し、現在、音楽プロデューサーや演出家、会社社長を務めています