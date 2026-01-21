去年１１月、小山市の住宅に男らが押し入った強盗傷害事件で、小山警察署は２０日、１９歳の無職の少年を逮捕しました。 これで事件に関与したとみられる逮捕者は５人となりました。 強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、茨城県阿見町の１９歳の無職の少年です。 警察によりますと少年は、先に逮捕された２２歳から３３歳の男４人などと共謀し、去年１１月、小山市大川島の住宅に押し入り、住人の当時６９歳の女性を棒の