作家の高橋源一郎氏が21日までにX（旧ツイッター）を更新。日本屈指の進学校、兵庫・灘中の国語の入試問題についてSNS上でさまざまな意見があがっている件について言及した。作家の藤沢数希氏が19日、自身のXで「日本最難関の灘中学の国語の入試問題で、ガザ地区のパレスチナ人の子供の詩が出題されました」と、入試問題の画像を添付して投稿。このポストは21日午前9時現在までに表示回数が700万件を超えた。高橋氏はこのポストを