バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは２１日に行われる、「東アジアスーパーリーグ」の香港イースタン戦に向けて２０日、前日練習を公開しました。 ブレックスアリーナ宇都宮で行われた練習には、比江島慎選手やＤ・Ｊニュービル選手らが参加しました。 「東アジアスーパーリーグ」は、日本や韓国、台湾など東アジアの１２チームが参加し、１次リӦ