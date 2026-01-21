スペインのバルセロナ近郊で20日、通勤列車が脱線する事故があり、1人が死亡、37人がケガをしました。スペインではこの2日前、高速鉄道の脱線事故が起きたばかりでした。ロイター通信によりますとスペイン・バルセロナ近郊で20日、大雨によって線路脇の壁が崩れ、通勤列車が脱線する事故がありました。この事故で運転士1人が死亡、37人がケガをし、うち4人は重傷だということです。スペインではこの2日前にも南部で高速鉄道が脱線