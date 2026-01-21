外出先で歯をみがきたくなった時、水がないところだと気軽に歯みがきできずに困った経験はありませんか？そんな悩みを一発で解消してくれるアイテムをセリアで発見しました！指に装着して拭くだけで、お口の中がすっきりするウエットシート。お出かけや旅行、アウトドア、災害時の備えに、揃えておくと安心ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：OC ウエットシート C価格：￥110（税込）入数：5枚販売ショップ：セリアJ