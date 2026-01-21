◆W大阪×HACCIのコラボアフタヌーンティー第2弾！いちごとはちみつのおいしさに満たされてW大阪の3階「LIVING ROOM」にて、はちみつビューティーブランドHACCIとコラボレーションしたアフタヌーンティー第2弾「Strawberry Honey Retreat」を開催中。期間は、2026年2月28日（土）まで。「BEE バスソルト」をテーマに、潤いの世界観とストロベリースパを表現。はちみつといちごのおいしさを最大限に引き出したラグジュアリーなスイ