けさは各地で凍える寒さとなりました。北日本から西日本では、きょうから２５日頃まで大雪に警戒、とくに２２日は北陸や山陰などで降雪量がかなり多くなるおそれがあります。近畿各地の最低気温は以下です。滋賀県信楽−５．３℃米原−２．８℃大津−２．０℃京都府園部−５．６℃京田辺−４．７℃京都−１．４℃大阪府生駒山−６．２℃豊中−２．７℃大阪−０．１℃兵庫県三田−７．１℃神戸空港−２．１℃