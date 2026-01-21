◇イングランド2部バーミンガム 2―0 シェフィールドW（2026年1月20日英国・シェフィールド）バーミンガムのFW古橋亨梧が待望のリーグ戦初ゴールを決めた。31歳の誕生日に迎えたアウェーのシェフィールド・ウェンズデー戦で後半22分から出場すると、1―0の追加2分に相手GKへの横パスを鼻先で抜け目なく奪ってゴール左前の角度がない位置から左足で冷静に流し込んだ。今季から加入したストライカーにとっては開幕から28試