かこさとしさん。2018年に亡くなるまでに600点超の作品を残した=08年、神奈川県藤沢市かこさとしについて振り返りたい。絵本作家、児童文化研究者として多方面で活躍した。１９２６（大正１５）年３月、福井県・武生（現・越前市）生まれで、今年は生誕１００年の節目を迎える。絵本『だるまちゃんとてんぐちゃん』（福音館書店）『からすのパンやさん』（偕成社）などは楽しさ、あたたかさがあり、時代が移り変わる中、愛読さ