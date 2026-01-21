最近、ブロッコリーが安い! というわけで今回は、全農広報部(@zennoh_food)さんのX投稿から「ブロッコリーのナムル」を紹介します!洋食イメージですが、ナムルにもなります🥦ブロッコリーひと房(芯も)を一口大にカットし、耐熱ボウルに水少々入れて3分半レンチン。ごま油大さじ2と塩少々、顆粒鶏ガラ小さじ2、にんにくチューブ3cm、醤油ひとたらしと絡めて完成。ちなみにブロッコリーはキャベツの仲間って知ってましたd