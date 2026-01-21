右から、兄の藤原隆充さん、弟の章次さん＝松嶋愛撮影「本が売れない」と言われて久しいが、文学作品展示即売会「文学フリマ」は大人気で、ZINE（個人小冊子）を作りたいという人もじわじわと増えている。そんな個人やスモールチームが制作する多様で個性的な本のことを「クラフトプレス」と銘打ち、誰かの「自分で本を作りたい」という想いに伴走し続けてきたのが長野県松本市にある藤原印刷だ。創業70年の同社の中心にいるのが