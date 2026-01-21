実は女の子がかなりチェックしている、男性の飲食店でのマナーや言動。果たしてあなたは大丈夫？オトメスゴレンに集まったアンケートの回答をもとに、「食事デートで『一緒にいて恥ずかしい…』と思われてしまう行動９パターン」を紹介させていただきます。【１】タメ口、上から目線、理不尽なクレームなど、店員に対して偉そうにする。「『客は絶対』という勘違いが痛い。逆らえない相手に偉そうにして、最悪」（３０代女性）と