関東は明日22日(木)の明け方にかけて平野部でも雪の降る所があるでしょう。北部の山沿いでは25日(日)頃にも雪の降り方が強まり、警報級の大雪となるおそれがあります。積雪や凍結による交通への影響に注意が必要です。明日22日にかけて平野部でも雪今日21日(水)の関東地方は、気圧の谷の影響で沿岸部ほど雲が広がりやすいでしょう。午前9時現在、神奈川県や千葉県を中心に雪雲や雨雲がかかっています。明日22日(木)の明け方まで