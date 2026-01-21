福岡も本格的に寒くなってきて、朝が得意なはずの筆者も、最近は最初のアラームで起きられず、予定より30分遅れて起きちゃう……なんてこともしばしば。そんな肌寒いとき、無性にうどんが食べたくなるものです。今回ご紹介するのは、うどんもそばも食べられる駅近絶品のうどん屋「ひなたうどん2号店」です！▲「ひなたうどん」があるのは、筑前前原駅からたった徒歩5分のところ。青い看板が目印です。▲目の前には駐車場も。この近