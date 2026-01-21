気象台は、午前10時15分に、なだれ注意報を津山市、新見市、美作市、新庄村、鏡野町、奈義町、西粟倉村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岡山県・津山市、新見市、美作市、新庄村、鏡野町、奈義町などに発表（雪崩注意報） 21日10:15時点南部では、強風や高波に注意してください。北部では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。岡山県では、低温に注意してください。【なだれ注意報（発表