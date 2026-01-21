熊本県・阿蘇山を遊覧中に行方が分からなくなったヘリコプター。スマートフォンの位置情報をもとに警察などが捜索したところ、火口付近でヘリの残骸が見つかりました。乗っていた3人の行方はこれまでのところ、分かっていません。【写真を見る】火口付近で見つかったヘリの残骸（熊本県警提供）火口付近でヘリの残骸発見20日、熊本県・阿蘇山を遊覧中に行方が分からなくなったヘリコプターが、火口付近で見つかりました。熊本県警