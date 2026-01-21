乃木坂46の梅澤美波（27）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ベッドの上でピザを頬張るショットを公開した。自身のインスタグラムで「頬張った、」とつづった。そして写真ではバスローブ姿で、ベッドの上でピザを頬張るショットを投稿した。ファンからは「可愛すぎる」「わんぱく可愛い」「堕落民入りw」「ベッド飯ガチで感謝」「一緒に食べたい」などの声が上がった。