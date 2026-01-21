市民サービスの向上などを図るため20日、三重県いなべ市とイオンが包括・地域連携協定を結びました。県内の市町とイオンの包括・地域連携協定の締結はいなべ市で4番目となります。締結式で、いなべ市の日沖靖市長は「日常の生活を支えてくれているイオンと提携できることはありがたい」と感謝を述べました。イオンリテール中部カンパニー三重事業部の平林裕事業部長は「市民サービス向上の一助となるよう地域の活性化を図り、豊か