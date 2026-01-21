任期満了に伴う三重県紀宝町の町長選挙が20日に告示され、新人2人が立候補しました。2018年以来、8年ぶりの選挙戦となります。5期務めた現職が不出馬となるなか、紀宝町長選挙に立候補したのは、届出順に、いずれも無所属で新人の、元町議会議員、榎本健治氏（49）と、町の元特別参与、向井美樹也氏（61）の2人です。紀宝町長選挙の投票は25日（日）に行われ、即日開票されます。三重テレビでは深夜に選挙の開票結果をお伝えする予