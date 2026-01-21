20日夕方、横手市の秋田自動車道で、普通乗用車が大型トラックに追突する事故があり、普通乗用車の運転手が大けがをしました。この事故の影響で、秋田自動車道は横手ICと湯田ICの間で、約5時間通行止めになりました。高速道路交通警察隊の調べによりますと、20日午後5時10分ごろ、横手市大屋新町の秋田自動車道の横手トンネル内を、横手IC方向から湯田IC方向に走っていた普通乗用車が、大型トラックに追突しました。大型トラックは