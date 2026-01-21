任期満了に伴う三重県多気町の町長選挙が20日に告示されましたが、新人の筒井尚之さん以外に立候補の届け出がなく、筒井さんの無投票での初当選が決まりました。多気町選挙管理委員会によりますと、立候補の受付は20日午後5時に締め切られましたが、元副町長で新人の筒井尚之さん以外に届け出がなく、筒井さんの無投票の初当選が決まりました。筒井さんは1959年生まれの66歳。多気町役場の職員などを経た後、周辺の町と企業で組織