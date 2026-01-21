私はミサキ（25）。とある地方の小さな町で夫・ユウゴ（29）と3歳の娘の3人で暮らしています。夫婦仲もよく、娘も可愛い盛りで、まさに夢見ていた「幸せな生活」を送っています。そんなある日、夫が交通事故に遭ってしまいました。幸い命に別状はなく、後遺症などもなく復帰できそうとのことで一安心。しかし夫の入院先に夫の元カノが働いているとわかりました。私は昔からヤキモチ焼き。不安で爆発しそうです。私はさっそくナース