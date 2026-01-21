日本維新の会は、与党として初めて臨む衆院選で自民党との連立政権合意書に盛り込んだ政策をアピールしたい考えだ。政策実行力や改革姿勢を訴えて支持拡大をもくろむが、政権発足から約３か月で得られた成果は十分と言えず、党内には危機感も漂っている。維新の吉村代表（大阪府知事）は２０日、衆院選での目標議席について、「３８議席以上」と記者団に強調した。野党として臨んだ２０２４年衆院選からの議席の上積みを目指す