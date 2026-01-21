２１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、サワ（円井わん）の新たな事情が明らかになった。この日の「ばけばけ」では、正規教員になるために、サワは先輩教師の紹介で、山橋薬舗の中にある「白鳥倶楽部」というサロンに行く。山橋薬舗の２階にある一室で、それぞれ資格取得を目指す人たちが勉強をしていた。そこで勉強した後、サワは帰宅。そこには病気で伏せっている母がいた。「ごめんね、遅くなって」と