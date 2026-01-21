お笑いコンビ、メッセンジャー黒田有（55）が20日深夜放送の千原ジュニア（51）、ケンドーコバヤシ（53）がMCを務める読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。若かりしころ、「ジャックナイフ」と呼ばれたジュニアのエキセントリックぶりを暴露した。3人は若手時代、大阪で暴れ回っており、芸歴はジュニア、黒田、ケンコバの順。黒田は「当時、だて眼鏡がはやって」といい、1万2000円ほどで購入しただて