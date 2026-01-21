1月20日午前8時ごろ、兵庫県姫路市のマンションで、けがをしている男性がいるのを工事関係者が見つけ、119番通報した。男性はこのマンションに住む会社員（33）。搬送先の病院で死亡が確認された。マンションの工事をしていた作業員が、敷地内をよろよろと歩く男性を見つけ、声をかけると、男性は「刺された」と話したという。男性の背中に傷があった。検死段階では、刺された場所は1か所。現場で刃物などの凶器は見つかっ