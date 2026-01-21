米株価指数先物時間外取引買い戻しも上値は重い 東京時間09:44現在 ダウ平均先物MAR 26月限48728.00（+62.00+0.13%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6840.75（+11.25+0.16%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25161.75（+32.50+0.13%）