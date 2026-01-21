【週刊少年マガジン 2026年8号】 1月21日 発売 価格：400円 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年8号」を本日1月21日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭グラビアには一ノ瀬瑠菜さんが登場。巻頭カラーには「黒月のイェルクナハト」、センターカラーには「カナン様はあくまでチョロい」が掲載されている