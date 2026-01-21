20日昼ごろ、大館市で除雪作業をしていた86歳の女性が、転倒し大けがをしました。大館警察署の調べによりますと、20日正午ごろ、大館市小袴の86歳の女性が、自宅の屋根から落下してできた雪山に登り、雪山を崩す作業をしていたところ、足を滑らせ、約50センチの高さから地面に転倒しました。女性は股関節の骨などを折る大けがをしています。県内では、除雪作業中の事故が多発していて、けが人も多く出ています。除雪作業をする際は