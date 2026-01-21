ポケモンたちの新しい冒険の舞台が、東京・よみうりランドに誕生します。京王電鉄は、2026年2月5日（木）にオープンするポケモン初の屋外常設型施設『ポケパーク カントー』のオフィシャルスポンサーに決定。これに合わせ、最寄り駅の京王よみうりランド駅では1月16日から特別な駅装飾がスタートしました。さらに3月18日からは、京王線・都営新宿線でラッピングトレインの運行も開始されます。電車に乗る時から始まるポケモンの世