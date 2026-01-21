高血圧と糖尿病は、腎臓病の二大原因として知られています。これらの疾患がある場合、腎機能の低下が進みやすくなるため、適切なコントロールが欠かせません。血圧や血糖値を適正に保つことは、腎臓を守る上での基本的な対策となります。病気の進行を遅らせるためにも、日々の管理が重要です。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立病院 医局