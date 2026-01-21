マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ボデ／グリムト戦を振り返った。20日、イギリスメディア『スカイ』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が行われ、マンチェスター・シティは敵地でボデ／グリムトと対戦。試合は序盤からホームチームが主導権を握り、マンチェスター・シティは58分までに3点のリードを許してしまう。人工芝のピッチに苦しむなか、60分に