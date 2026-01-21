バルセロナに所属するドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンがジローナにレンタル移籍することが決定した。20日、両クラブが発表している。レンタル移籍期間は今シーズン終了までとなる2026年6月30日までと発表。なお、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、買い取りオプションなどは付随していないことが伝えられている。現在33歳のテア・シュテーゲンは2014年7月にボルシア