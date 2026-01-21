21日10時現在の日経平均株価は前日比400.45円（-0.76％）安の5万2590.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は204、値下がりは1343、変わらずは49と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は103.49円の押し下げでファストリ がトップ。以下、リクルート が20.86円、ＴＤＫ が17.3円、ＫＤＤＩ が15.24円、日東電 が14.87円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平