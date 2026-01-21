¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU-23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¾®Àô²Â¸¾¤¬²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¤Ø¤È¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤â¤¦1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë3-0¤Ç´°¾¡¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼