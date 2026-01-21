世界から政財界のリーダーが集まるダボス会議で、EU＝ヨーロッパ連合の首脳らが、グリーンランドをめぐり関税を課すと表明したトランプ大統領を批判しました。スイスで開かれている世界経済フォーラムの年次総会＝ダボス会議は20日、EUのフォンデアライエン委員長らが演説し、デンマーク自治領グリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ8か国に関税を課すと表明したアメリカのトランプ大統領を批判しました。EUフォンデアライ