日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長が、指定暴力団「六代目山口組」傘下の組幹部の男にみかじめ料を渡した疑いで、警視庁から指名手配されました。【写真を見る】【速報】日本最大の違法風俗スカウトグループ「ナチュラル」会長の小畑寛昭容疑者を指名手配情報提供呼びかけ警視庁暴力団対策課東京都暴力団排除条例違反の疑いで指名手配されたのは、日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑