19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）日本代表候補について言及した。WBC日本代表はここまで19人の代表選手を発表し、捕手は若月健矢（オリックス）、坂本誠志郎（阪神）の2人を選出している。過去のWBCでは3人の捕手を選出している傾向にあり、今大会に向けても、捕手登録の選手をもう1人選出するのではないかと予想される