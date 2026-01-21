Image: TIMEX ボードゲーム「モノポリー」が誕生90周年を迎えたんだそうです。わたしも小学生のころ、なぜか友達と夢中になってこれで遊び耽っていた時期がありました。相手のホテルに止まって破産させられて「ぷぎゃあ！」と唸ったり。アメリカの地名を覚えるのに少しは役立ったかもしれません。おじさんキャラがかわいいその90周年を記念したアニバーサリーウォッチが発売されています。