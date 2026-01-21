元競泳日本代表の入江陵介氏が２１日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に出演。消費税減税について語った。自民党総裁の高市早苗首相は会見で「飲食料品は２年間に限り消費税の対象としない」と明言。中道改革連合は、食料品の消費税について「恒久ゼロ」を掲げ、国民民主党は「時限的に一律５％」と掲げているように、各党も消費税減税に言及しており、今回の衆院選の争点の一つとなって